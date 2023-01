Novak Djokovic vence o Open da Austrália pela décima vez

Novak Djokovic venceu o seu décimo Open da Austrália, em Melbourne, este domingo, 29 de janeiro de 2023, igualando o recorde de Rafael Nadal de 22 títulos do Grand Slam.

Volta, assim, a ser um número um mundial.

O sérvio, de 35 anos, derrotou o grego Stefanos Tsitsipas pelos parciais de 6-3, 7-6 e 7-6 na final, apesar da lesão na perna que o afeta há duas semanas.

O tenista grego volta ao terceiro lugar na classificação mundial, atrás do espanhol Carlos Alcaraz, que não esteve em Melbourne devido a lesões.

Assim que assegurou a vitória, que a vitória - por um erro final do seu adversário - Djokovic, em lágrimas, correu para abraçar a sua equipa, incluindo o treinador Goran Ivanisevic e a sua mãe, Dijana.

Tal como aconteceu com Nadal em Roland Garros, Djokovic nunca perdeu uma final em Melbourne, onde detém agora um recorde de dez títulos.

No ano passado Novak Djokovic foi expulso da Austrália, antes do início do torneio, devido a comportamentos relacionados com as restrições por causa da pandemia e assistiu impotente enquanto Rafael Nadal se impunha na corrida pelos títulos do Grand Slam, alcançando o seu 21º grande título.

Na altura, Djokovic contava 20 e Roger Federer outros tantos. Alguns meses mais tarde, Nadal ampliava a vantagem da liderança em Roland Garros, chegando aos 22 grandes títulos.

O sérvio, que ganhou Wimbledon mas foi proibido de entrar no US Open, teve de esperar até ao torneio australiano para apanhar Nadal no domingo.

As várias vicissitudes dos últimos dois anos levaram-no a perder a classificação de nº1 no ano passado; recuperou-a agora, começando a 374ª semana no topo do ranking mundial, um novo recorde.

Principais títulos de Novak Djokovic

Total de 93 títulos, sendo: