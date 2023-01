Papa lamenta 'espiral da morte' no Médio Oriente

Frente a milhares de fiéis, no Vaticano, o Papa pediu este domingo para ser acompanhado com orações durante as visitas ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo.

Mas antes de falar sobre as viagens da próxima semana, Francisco pediu “soluções pacíficas e rápidas na Terra Santa”. Apelou aos governos palestiniano e israelita e à comunidade internacional para travarem uma "espiral de morte".

"Com grande dor - disse o Pontífice - tomo conhecimento das notícias que chegam da Terra Santa, em particular da morte de dez palestinianos, incluindo uma mulher, mortos durante ações militares israelitas antiterrorismo na Palestina, e do que aconteceu perto de Jerusalém na sexta-feira à noite, quando sete judeus israelitas foram mortos por um palestiniano e três ficaram feridos quando saíram da Sinagoga". "A espiral de morte que aumenta de dia para dia nada mais faz do que fechar os poucos vislumbres de confiança que existem entre os dois povos. Desde o início do ano - acrescentou - dezenas de palestinianos foram mortos em tiroteios com o exército israelita; apelo aos dois governos e à comunidade internacional para que encontrem imediatamente outros caminhos que incluam o diálogo e a busca sincera da paz".