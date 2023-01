Kremlin desmente Boris Johnson

O Kremlin desmentiu, esta segunda-feira, Boris Johnson, depois do antigo primeiro-ministro do Reino Unido ter afirmado que Vladimir Putin o ameaçou durante uma conversa telefónica. O britânico revelou que o presidente russo terá dito que "levaria apenas um minuto" para atingir a Grã-Bretanha com um míssil.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov acusou o ex-governante de mentir.

"Não, o que o Sr. Johnson disse não é verdade. Mais, é uma mentira. Além disso, diria que é uma mentira consciente, então é preciso perguntar ao Sr. Johnson com que objetivo escolheu esta versão de apresentação. Ou foi inconsciente e, de facto, ele não entendeu o que o Presidente Putin lhe disse. Então torna-se um pouco desconfortável para os interlocutores do nosso presidente Putin", sublinha.

A conversa telefónica entre Johnson e Putin terá ocorrido antes da invasão russa da Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro de 2022.

Os detalhes do telefonema foram revelados num excerto de um documentário da BBC "Putin Vs the West", transmitido esta segunda-feira.