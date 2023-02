Em França, os sindicatos apelam a novas mobilizações a sete e 11 de fevereiro. Isto depois de mais um dia de greve geral e protestos contra a reforma das pensões.

A polícia apontava para menos de um milhão e trezentos mil manifestantes. As organizações sindicais falavam em mais dois milhões e quinhentos mil, muitos deles jovens.

Aquilo que é claro é que esta mobilização teve mais participantes do que a anterior, realizada a 19 de janeiro,e bateu o recorde daquela que foi a mais expressiva, o recorde histórico de 2010, no auge dos protestos contra a anterior reforma das pensões. A greve, diziam os sindicatos, mobilizou mais setores do que nunca.

A Primeira-ministra francesa admitia ao final do dia que a sua reforma "levanta questões e dúvidas". Nas redes sociais Elisabeth Borne escrevia: "nós ouvimo-los, o debate parlamentar está a começar. Permitir-nos-á enriquecer o nosso projecto de uma forma transparente (...)".