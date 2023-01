Subiu para 95 o número de mortos resultantes do ataque realizado, esta segunda-feira, por um bombista suicida numa mesquita em Peshawar, no noroeste do Paquistão. A maioria das vítimas era composta por polícias que se encontravam no local a rezar.

Através do Twitter, a autoria do atentado foi reclamada por um dos líderes dos talibãs paquistaneses, mas, horas depois, o porta-voz do grupo acabou por desmentir a publicação alegando que não era política da organização atacar mesquitas.

O local do ataque é uma das áreas mais vigiadas da cidade, com várias instalações da polícia e anti-terrorismo.

O Paquistão, país maioritariamente muçulmano sunita, tem assistido a uma onda de ataques desde novembro, altura em que o movimento talibã nacional terminou o cessar-fogo com as forças governamentais.