Liverpool recebe chave da organização do Festival Eurovisão da Canção

A chave do Festival Eurovisão da Canção foi entregue a Liverpool, esta terça-feira, pelo presidente da câmara de Turim.

Inglaterra vai organizar o evento deste ano, apesar de ter ficado em segundo lugar. Público e jurados deram a vitória à Ucrânia, que se apresentou com a Orquestra Kalush, mas a guerra impediu a realização do festival.

"Estamos Unidos pelos nossos valores partilhados, Unidos pelos nossos sonhos e Unidos pela Música"

O primeiro lugar dá aos ucranianos acesso direto à final. Um lugar também garantido à Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Espanha. No total, serão 37 países a competir. Portugal irá começar por competir na primeira semifinal.

O Festival da Canção acontece todos os anos desde 1956, exceção feita em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Com 160 milhões de espectadores, é o programa de entretenimento mais visto do mundo.

Este ano, as semifinais decorrem a 9 e 11 de maio. A final será no dia 13 do mesmo mês.