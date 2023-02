Papa em visita à RD Congo: "Tirem as mãos de África"

"Tirem as mãos da República Democrática do Congo! Tirem as mãos de África!", foram os apelos do Papa Francisco no primeiro dia da sua visita a este país africano. O líder máximo da Igreja Católica criticou o "colonialismo económico" perante as autoridades e o corpo diplomático, no palácio presidencial em Kinshasa.

O Papa vai ficar em Kinshasa até sexta-feira, dia em que viajará para o Sudão do Sul.