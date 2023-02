O Kosovo abre a porta à criação da controversa associação dos cinco municípios maioritários sérvios.

Mas Pristina estabelece as suas condições , pois isso significaria dar à minoria sérvia uma entidade política firme.

A decisão visa cumprir os acordos de 2013 para permitir as conversações com Belgrado.

Esta medida dará ao presidente sérvio margem de manobra para iniciar conversações com o que Belgrado ainda considera uma província rebelde, mas que quase toda a comunidade internacional reconhece como um país independente.

Para tentar convencer a opinião pública no país, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, argumenta: "Seríamos nós um pária europeu? Sim, tornar-nos-íamos nisso. Completamente isolados, ninguém falaria connosco. Não teríamos acesso a quaisquer fundos, não se pode funcionar sozinho no mundo moderno".

Os ultra-nacionalistas são difíceis de convencer, pois consideram qualquer movimento no sentido do reconhecimento do Kosovo como país independente uma afronta, e deram a conhecer isto à Vucic no próprio parlamento.

Também nas ruas de Belgrado cerca de uma centena de pessoas participou numa manifestação contra qualquer progresso no sentido de um entendimento político com o Kosovo.

Pristina tem estado sob pressão de Washington. O embaixador dos Estados Unidos no Kosovo exortou na terça-feira o governo kosovar a avançar com a formação da associação de municípios sérvios e a ajudar a completar um acordo de paz negociado pela UE com o seu antigo mestre, a Sérvia.

Jeffrey M. Hovenier disse que os EUA esperavam que o Kosovo "cumprisse as suas obrigações", descrevendo a formação da associação como "crítica, importante e urgente".

Em 2013, o Kosovo comprometeu-se a dar mais autonomia aos sérvios locais, que se recusam a reconhecer a sua independência de 2008, através de uma tal associação como parte de um acordo de paz. Contudo, o mais alto tribunal do Kosovo afirmou que algumas partes do acordo violavam a constituição e deveriam ser alteradas antes da sua entrada em vigor.

A situação continua ainda muito tensa entre os dois países.

Na semana passada, enviados da União Europeia, EUA, Alemanha, França e Itália encontraram-se com líderes de ambos os lados para tentarem convencê-los a assinar um acordo de 11 pontos destinado a aliviar as tensões que persistem desde o seu conflito de 1998-99.