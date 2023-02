Papa Francisco visita Sudão do Sul

O Sudão do Sul é a segunda etapa da visita do Papa Francisco ao continente africano. O líder máximo da Igreja Católica tenta dar um novo fôlego ao processo de paz da jovem nação, que se encontra estagnado, pedindo tolerância e perdão.

Tolerância e perdão foi, aliás, a mensagem que o Papa também deixou durante a visita dos últimos dias à República Democrática do Congo: "Sejam testemunhas da misericórdia e da reconciliação no meio da violência desencadeada não só pela exploração de recursos e pelos conflitos étnicos e tribais, mas também e acima de tudo pelo poder obscuro do maligno, o inimigo de Deus e da humanidade".

A visita do Papa pretende atrair atenção para o que o Vaticano considera conflitos negligenciados e aumentar a influência da Igreja Católica numa região onde a sua popularidade está a crescer.