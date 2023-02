Papa apela à paz em visita ao Sudão do Sul

Num país dividido pela guerra, a visita do Papa era aguardada por muitos como o primeiro passo no caminho da paz. O líder da Igreja católica está no Sudão do Sul, onde este sábado se encontrou com um grupo de deslocados pelo conflito e autoridades da capital.

Infelizmente, neste país devastado pela guerra, ser um deslocado ou um refugiado tornou-se uma experiência comum e coletiva Papa Francisco

Através de um discurso vincadamente político, Francisco apelou aos dirigentes nacionais que retomem de forma séria a paz, um processo que, de acordo com o Papa, não pode esquecer a forma como as mulheres são tratadas, quando no país os casos de violência sexual e casamentos infantis abundam e a taxa de mortalidade materna é a mais elevada do mundo.

O discurso enérgico contrastou com a visível debilidade física de Francisco. No entanto, o esforço foi apreciado por quem desde muito cedo se dirigiu à catedral de Santa Teresa, cerca de quatro mil pessoas que não quiseram perder a oportunidade de receber a bênção do Sumo pontífice.