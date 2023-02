Depois de uma noite com temperaturas a rondar os zero graus, as equipas de salvamento continuam a busca por sobreviventes dos terramotos que atingiram a Turquia e a Síria. Países de todo o mundo mobilizam equipas para ajudar nos esforços de resgate, sendo que a chuva, a neve e o frio tornam mais difícil a busca de sobreviventes em edifícios desmoronados.

De acordo com o novo balanço das autoridades turcas, há 3.419 vítimas mortais e 20.534 feridos. Na Síria, o número de mortos é de 5.021.

A Euronews está a acompanhar, em direto, os mais recentes desenvolvimentos no terreno aqui.

12:09 OMS estima que vítimas a longo prazo possam ascender aos 23 milhões Número de pessoas afetadas pelos sismos pode chegar aos 23 milhões, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS), prometendo ajuda de longo prazo. Os estudos “mostram que 23 milhões de pessoas estão em risco, incluindo cerca de cinco milhões de pessoas vulneráveis”, avançou a responsável da OMS Adelheid Marschang ao conselho executivo da organização. (com Lusa) 12:04

O primeiro terramoto de 7,8 magnitude, registado às 04:17 locais (menos três horas em Lisboa) teve o epicentro no sudeste da Turquia e afetou o noroeste da Síria. Foi sentido em diferentes partes do Médio Oriente e registado inclusivamente em Portugal.

Nove horas depois, após várias réplicas, registou-se um segundo tremor-de-terra de magnitude 7,5 graus na escala de Richter.

Milhares de edifícios desmoronaram numa vasta área que se estende desde as cidades sírias de Alepo e Hams até Diyarbakir, na Turquia. Mais de sete mil pessoas foram retiradas vivas dos escombros.

Do lado turco, alguns dos feridos estão a ser transportados para Istambul enquanto as equipas de busca e salvamento, bombeiros e médicos trabalham em toda a região, juntamente com cerca de 3.500 soldados.

A vice-presidência da Turquia indicou que mais de 300 mil pessoas desalojadas pelo sismo foram acolhidas em centros universitários, abrigos e residências estudantis.

Para os sírios devastados pela guerra, o terramoto acumulou mais miséria numa região que tem vivido um sofrimento tremendo na última década.

Na Síria, o grupo de resgate Capacetes Brancos declarou o estado de emergência.