Joe Biden centrou em Vladimir Putin boa parte do discurso deste ano do Estado da União depois de já no ano passado a invasão da Ucrânia ter marcado, no Congresso dos Estados Unidos, as palavras do Presidente à nação.

Perante vários convidados especiais na galeria de um congresso agora muito dividido entre Democratas e Republicanos, o Presidente dos Estados Unidos descreveu a invasão russa da Ucrânia como "um teste para a América e para o mundo" e prometeu manter "a defesa da soberania e da democracia contra a tirania".

Além de Vladimir Putin, também Xi Jinping teve direito a um aviso neste discurso do Estado da União.

"Se a China ameaçar a nossa soberania, nós iremos agir para proteger a nossa nação. E assim fizemos", afirmou Joe Biden, referindo-se ao recente incidente com um alegado “balão-espião” chinês, abatido quando sobrevoava, na semana passada, os Estados Unidos.