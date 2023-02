Ataque russo contra infraestruturas essenciais ucranianas

A Rússia lançou esta sexta-feira um ataque com mísseis "de grande escala", que atingiu sobretudo pontos essenciais de produção e armazenamento de energia da Ucrânia, disse o Exército ucraniano.

Os militares de Kiev destacam que a Rússia disparou "seis mísseis de cruzeiro Kalibr" e pelo menos "35 mísseis S-300 (terra-ar)" contra alvos localizados em Kharkiv e Zaporijia.

As forças russas lançaram ainda "sete drones (aparelhos não tripulados) Shahed" contra pontos estratégicos na Ucrânia.

Várias explosões ocorreram também na capital depois de ter sido acionado o sistema de alerta antiaéreo e na mesma altura em que a Força Aérea tenta neutralizar um novo ataque com mísseis lançado pelas forças russas.

"Ouviram-se várias explosões na capital da Ucrânia na manhã do dia 10 de fevereiro [hoje], sendo parte do último ataque da Rússia, com mísseis, contra a Ucrânia", referem as autoridades locais.

"A defesa aérea está atualmente ativa na zona [Kiev], de acordo com a administração militar", indica a publicação Kyiv Independent através da rede social Twitter.

Ainda não é conhecida a existências de eventuais vítimas do ataque russo que foi desencadeado nas últimas horas.