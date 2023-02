Primeira-ministra da Moldávia apresenta demissão

A primeira-ministra da Moldávia Natalia Gavrilita anunciou a sua demissão na sexta-feira, o que implica automaticamente a demissão de todo o gabinete.

"Após um ano e meio à frente deste governo, chegou o momento de anunciar a minha demissão", disse Gavrilita numa conferência de imprensa.

"Governávamos num regime de crise contínua", justificou chefe do executivo, sem especificar a razão da sua demissão.

A Moldávia encontra-se em grandes dificuldades devido à campanha militar da Rússia na Ucrânia e ao bombardeamento das infra-estruturas energéticas da Ucrânia, pelo que teve de recorrer a outros países como a Roménia e a Eslováquia para comprar o gás e a electricidade que lhe faltam devido à redução do abastecimento da Rússia.

Em Novembro último, as autoridades moldavas e ucranianas descreveram como falsa a alegação do gigante russo do gás Gazprom de que a Ucrânia está a roubar gás que atravessa o seu território e que na realidade se destina à Moldávia sob contrato, e afirmaram que se tratava ainda de mais chantagem energética por parte da Rússia.

No entanto, a demissão do governo moldavo foi também exigida pela oposição, que acusou o governo de Gavrilita de não negociar um melhor acordo de gás com a Rússia.