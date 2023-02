AUnião das Federações Europeias de Futebol (UEFA) foi considerada a “principal responsável” pelas falhas de segurança que tiveram lugar durante a final da Liga dos Campeões, no ano passado, em Paris. Esta é a conclusão de um relatório independente, com mais de 200 páginas, presidido por Tiago Brandão Rodrigues e encomendado pelo organismo gestor do futebol europeu.

O painel concluiu que a UEFA, como organizadora do evento, tem

a responsabilidade principal pelas falhas que quase conduziram ao desastre Relatório Independente

A 29 de maio de 2022, o caos instalou-se horas antes da final entre o Real Madrid e o Liverpool e a polícia deteve mais de 60 pessoas, alegando que centenas de apoiantes do clube inglês tentaram entrar no Stade de France (Estádio de França) com bilhetes falsos. As autoridades chegaram mesmo a disparar gás lacrimogéneo.

No relatório, a conduta das autoridades públicas francesas e da própria polícia também foi criticada, uma vez que assumiram, de forma errada, que os adeptos representavam uma ameça à ordem pública.

Apesar disso, a principal responsabilidade é imputada à UEFA e à sua subsidiária comercial, a UEFA Events, de acordo com o relatório.

De salientar que a União das Federações Europeias de Futebol chegou a fazer um pedido de desculpas aos adeptos do Liverpool e reembolsou aqueles que perderam dinheiro devido a este incidente.