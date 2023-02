Nicola Sturgeon anuncia que abandona liderança do governo da Escócia

A Primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anuncia o fim da sua carreira política e a demissão do cargo de Primeira-ministra. Um longo caminho que fez dela uma referência na história do nacionalismo escocês.

Sturgeon, que liderou várias campanhas para a independência da Escócia, assumiu a chefia do governo escocês em novembro de 2014, substituindo Alex Salmond.

No longo caminho par o Brexit a líder do Partido Nacional Escocês (SNP) defendia que a Escócia pretendia fazer parte do mercado único e da união aduaneira mesmo com a saída do Reino Unido da UE.