Porque estão os protestos climáticos a tornar-se mais agressivos na Europa?

A rápida aceleração das alterações climáticas está a levar as pessoas por toda a Europa a recorrer a protestos cada vez mais agressivos. Seja em França, na Bélgica ou na Alemanha.

Agora, as pessoas pulverizam tinta em edifícios, colam a paredes ou a outras superfícies e atiram líquidos diversos a obras de arte quando antes apenas se concentravam em manifestações.

Esta evolução aconteceu porque, de acordo com a argumentação dos ativistas climáticos, o momento é de urgência.

Neste novo episódio de "Euronews Witness" acompanhamos vários grupos de ativistas climáticos como o "Última Geração" e tentamos perceber o que os motiva a intensificarem cada vez mais os protestos apesar da forte repressão das autoridades e dos limites legais ultrapassados.

Será que a raiva e o desespero estão a tornar os ativistas mais radicais? Ou será que conseguirão com as suas ações moldar as decisões políticas?

Veja o vídeo acima para perceber o que está a acontecer e esteja atento à nossa página para ver, na íntegra, a reportagem do jornalista Hans von der Brelie.