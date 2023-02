França cria hospital de campanha na Turquia para vítimas dos sismos

Num país ainda a contas com os mortos, tratar dos feridos é uma prioridade nem sempre com resposta imediata. Na cidade de Golbasi, no sudeste da Turquia, França criou um hospital de campanha, onde médicos e associações humanitárias estão a cuidar das vítimas dos sismos que há menos de duas semanas devastaram a região.

A entrada e saída de pacientes é uma constante, mas a assistência não se limita às vítimas do terramoto.

Isabelle Arnaud, médica-chefe do serviço, explica que ali os profissionais de saúde cuidam "de doentes com sequelas do terramoto e de doentes que ficaram sem medicamentos".

"Gerimos tanto a fase de emergência da catástrofe como a fase mais dispensária, de vigilância", acrescenta.

Médicos e socorristas voluntários trabalham 24 horas por dia para ajudar a população local. A missão ganha, por vezes, contornos pessoais, como aconteceu aAbdul, militar e bombeiro de Marselha. "Nasci na Turquia, mas sou um soldado de nacionalidade francesa e, como francês, tenho orgulho em que França possa ajudar o meu país natal".

Com os serviços de saúde sobrecarregados desde os terramotos, a criação de um hospital de campanha é crucial para os habitantes locais.

De acordo com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dezenas de milhares de pessoas ficaram feridas e pelo menos 13 mil continuam hospitalizadas, na sequência da catástrofe.