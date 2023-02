Os membros da NATO devem preparar-se para um longo braço de ferro com a Rússia porque o presidente Vladimir Putin não mostra qualquer abertura para a paz, quase um ano após a invasão militar russa na Ucrânia.

O aviso partiu do secretário-geral da NATO pouco depois de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlüt Çavuşoğlu, em Ancara, na qual Jens Stoltenberg aproveitou para apelar à Turquia pela rápida ratificação da adesão da Finlândia e da Suécia à aliança do Atlântico Norte.

"(Finlândia e Suécia) eliminaram quaisquer restrições à exportação de armas e reforçaram a sua legislação sobre terrorismo. A Suécia também está a alterar a Constituição e intensificou a cooperação com a Turquia para estabelecer também um mecanismo permanente que permita continuar a trabalhar em estreita colaboração na luta contra o terrorismo", salientou Stoltenberg, a quem Çavuşoğlu agradeceu o pronto envio de ajuda pelos aliados após os terramotos.

Recep Tayyp Erdoğan tinha dito à Suécia para não contar com o apoio da Turquia na adesão à NATO após uma série de protestos anti-islão autorizados em Estocolmo e também devido à alegada proteção de alegados terroristas curdos naquele país nórdico.

Agora, com as eleições presidenciais em junho e a crescente contestação à governação após a tragédia provocada pelos recentes terramotos, o Presidente turco está a ser pressionado a recuar e a abrir as portas do alargamento da NATO aos escandinavo, algo só possível com o aval de todos os atuais 30 membros.

Além da Turquia, também a Hungria ainda não ratificou a adesão de Finlândia e Suécia.