Antony Blinken na Turquia para visitar aéreas afetadas por sismo

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou, este domingo, à Turquia para visitar as áreas afetadas pelo sismo devastador de 6 de fevereiro, equipas de apoio humanitário no terreno e para mostrar a solidariedade norte-americana.

Blinken partiu de Munique, na Alemanha, onde participou numa conferência de segurança.

Aterrou na base aérea de Incirlik, no sudeste da Turquia, e foi recebido pelo homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu.

Os dois partiram depois de helicóptero para a província de Hatay, perto do epicentro do terramoto devastador, de acordo com a agência de notícias turca Anadolu.

O sismo provocou a morte de cerca de 45 mil pessoas, na Turquia e na Síria. Só na Turquia contam-se cerca de 40 mil mortos.

Blinken trouxe na bagagem a garantia de apoio ao aliado da NATO, com o qual mantém uma relação por vezes turbulenta.

Os EUA enviaram várias equipas de resgate para a Turquia no dia seguinte ao terremoto e entregaram uma primeira tranche de cerca de 79 milhões de dólares em ajuda humanitária

Esta segunda-feira, Blinken deverá reunir-se com o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

O chefe da diplomacia americana deverá viajar para Ancara ainda este domingo, depois de visitar um acampamento para pessoas deslocadas e um centro de distribuição de ajuda e de se encontrar, em Incirlik, com representantes de serviços turcos e americanos no terreno e com famílias de militares turcos afetados pelo sismo.

Do menu do encontro desta segunda-feira com Erdoğan consta a discussão sobre a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. A Turquia tem bloqueado as aspirações suecas.