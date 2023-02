Presidente do México assina decreto para nacionalizar o lítio

Nem Rússia, nem China, nem EUA. No México, o lítio não poderá ser explorado por países estrangeiros.

O presidente Andrés Manuel Lopez Obrador assinou, este sábado, um decreto para nacionalizar e entregar as reservas do mineral ao Ministerio (Secretaria) da Energia (Sener).

"O que estamos a fazer agora é nacionalizar o lítio para que não possa ser explorado por estrangeiros, nem da Rússia, nem da China, nem dos EUA." Andrés Manuel Lopez Obrador Presidente do México

A assinatura aconteceu no município de Bacadéhuachi, estado de Sonora, no noroeste do país perto da fronteira com os EUA, que concentra uma das maiores jazidas de lítio.

O estado foi escolhido pelo presidente para lançar o "Plano Sonora", para explorar o mineral.

O lítio é essencial para o desenvolvimento de baterias de veículos elétricos e outras tecnologias.