Rússia não dispõe provavelmente de reserva suficiente de forças

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, o padrão dos destacamentos russos sugere que a maioria das suas forças já está envolvida no teatro do conflito e, portanto, não constitui uma grande reserva que Moscovo poderá enviar para outras zonas de guerra.

Já o Ministério da Defesa do Reino Unido destaca o elevado número de baixas nas forças russas, sobretudo nas regiões de Bakhmut e Vuhledar.

Falta de sucesso na ofensiva primaveril irá provavelmente traduzir-se num aumento das tensões no seio da liderança russa.