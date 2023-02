Krasnohorivka: Sobreviver na linha da frente da guerra

Os Anjos Brancos são as unidades da polícia ucraniana que viajam através de localidades da linha da frente levando ajuda humanitária aos seus habitantes.

Após um ano de guerra, a cidade de Krasnohorivka, no oblast de Donetsk, parece morta, mas um punhado de residentes, dos mais de 14 mil que aqui viviam antes da guerra, recusam-se a deixar as suas casas.

"Vivemos nas nossas casas. Porque temos de deixar as nossas casas? Porque é que tenho de fugir? Deixe-os fugir a eles (russos). Quem não conseguir lidar com isso, pode partir. Aqueles que tinham medo, partiram. Eu estava a construir esta casa há anos. Os meus pais foram enterrados aqui. Porque deveria partir?", Pergunta Oksana Pokmush, residente em Krasnohorivka.

Muitos dos que perderam as suas casas refugiaram-se no que resta do hospital, que também foi atingido pelos combates.

Valentina Mozgova, a última médica que restou no hospital, diz: "Não compreendo. Porque é que eles (russos) disparam contra os hospitais, e contra as nossas casas? As pessoas sofrem. Provavelmente querem obrigar-nos a sair da cidade, das casas, do hospital. Continuo a interrogar-me. Não sei".

A maioria das pessoas que ficaram é idosa. As suas vidas, lares e memórias estão em Krasnohorivka. Para eles, partir para outro lugar não faz sentido.

Maxim, investigador da polícia, diz, por entre o som dos tiros: "... Eu ainda posso criar algo, posso construir algo. E os velhos que já têm 70, 80 anos, quando irão criar tudo isso? A vida deles acabou. Aqui, debaixo destas ruínas, a sua vida permanecerá aqui porque já viveram tudo. Eles não terão outra vida. É claro que é terrível, é monstruoso. Isto é um crime contra a humanidade".

A cidade está resignada com o seu destino. Mas sobreviver em Krasnohorivka está cada vez mais difícil. Os russos estão cada vez mais próximos e a entrega de ajuda humanitária é cada vez mais arriscada.