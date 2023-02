Varsóvia aguarda discurso de Biden

Após uma histórica primeira escala em Kiev, Joe Biden chegou à Polónia, a visita que afinal estava oficialmente anunciada. Para esta terça-feira, está previsto um discurso do presidente norte-americano em Varsóvia, onde o apelo à conjugação de esforços entre aliados deverá voltar a ecoar.

Kiev capturou uma parte do meu coração Joe Biden Presidente dos EUA

Aliás, como aconteceu ao lado de Volodymyr Zelenskyy. Biden declarou que onde Putin esperava divisão, encontrou uma união inabalável. E tornou a questão pessoal.

"A democracia mantém-se de pé. Os norte-americanos estão ao vosso lado e o mundo também. Kiev capturou uma parte do meu coração", declarou.

Os apoios vão aumentar, embora ainda não seja desta que Zelenskyy vê atendido o pedido de aviões de combate e mísseis de longo alcance.

Grande parte da ajuda à Ucrânia chega precisamente através da Polónia, país que acolhe mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos e é um corredor privilegiado para fornecer assistência militar e humanitária. Será neste país também que a NATO pretende instalar uma base permanente.

Biden vai também encontrar-se com os líderes do Bucareste Nove, os membros da frente leste da aliança, da Estónia até à Bulgária, do Báltico ao Mar Negro.