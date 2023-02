Hatay volta a mergulhar nos escombros em busca de novos sobreviventes

Equipas de resgate e salvamento voltaram a mergulhar nos escombros para encontrar sobreviventes na Turquia. No país e na vizinha Síria, subiu para pelo menos oito o número de mortos, além das centenas de feridos, após a terra ter voltado a tremer, esta segunda-feira.

Três minutos apenas separaram os novos abalos, que, de acordo com as autoridades turcas, atingiram as magnitudes 6,4 e 5,8 na escala de Richter.

Na província de Hatay, uma das mais afetadas pelos terramotos de 06 de fevereiro, já com mais de sete mil réplicas, muitos dos edifícios gravemente danificados acabaram por ruir.

Estima-se que três das vítimas mortais estivessem em edifícios vazios para recuperar pertences deixados há cerca de duas semanas.

OMS alerta para milhões de pessoas a precisar de assistência

O hospital de Iskenderun, na Turquia, deixou de funcionar, após partes do edifício terem colapsado. Os pacientes com doenças menos graves foram retirados para uma área improvisada frente ao edifício.

Pelas contas da Organização Mundial da Saúde, tanto na Turquia como na Síria, há 26 milhões de pessoas a precisar de assistência.

A autoridades sanitárias temem agora a propagação de doenças entre a população, em grande parte deslocada e sem acesso a cuidados de saúde e de higiene desde há duas semanas.