Fogo cruzado na Faixa de Gaza

Na Faixa de Gaza, mísseis e foguetes disparados pelo exército israelita e grupos armados palestinianos voam em direções opostas. A escalada da violência acontece um dia depois do ataque do exército israelita na Cisjordânia que matou pelo menos 11 pessoas. As Nações Unidas, a União Europeia e os Estados Unidos não escondem a preocupação

"Os Estados Unidos estão extremamente preocupados com os níveis de violência em Israel, na Cisjordânia. Em Nablus, pelo menos dez palestinianos, incluindo militantes e civis, foram mortos e mais de 100 ficaram feridos durante uma operação antiterrorista das Forças de Defesa de Israel. Desejamos uma rápida recuperação aos feridos e os nossos corações vão para as famílias dos inocentes que foram mortos", declarou Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

Na quarta-feira, Israel fez uma rusga na cidade de Nablus. Segundo as autoridades palestinianas, para além das onze vítimas mortais, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas, muitas com ferimentos de bala.