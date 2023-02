Joe Biden pronto a recandidatar-se à presidência dos EUA

Joe Biden está pronto para se candidatar a um segundo mandato presidencial.

É a primeira-dama quem o garante.

Numa entrevista à Associated Press, no Quénia, onde efetuou uma paragem no âmbito de um périplo por países africanos, Jill Biden disse que "falta apenas escolher o momento e o local para o anúncio".

"Ele diz que ainda não terminou. Ele ainda não terminou o que começou. E isso é o que é importante. E eu acho que olhar para tudo o que Joe fez, ele conseguiu. Quer dizer, ele tirou-nos do caos; ele fez isso. Ele foi eleito porque as pessoas queriam uma liderança estável. E penso que viram isso no Joe e viram o seu caráter. Viram a sua integridade. Quando ele entrou em funções, ele sabia o que queria fazer".

O presidente dos EUA há muito que diz que é sua intenção procurar a reeleição, mas ainda não tornou a decisão oficial, mantendo o suspense sempre que é questionado se não será demasiado velho para continuar a exercer o cargo.

Biden teria 86 anos no final de um eventual segundo mandato.

Joe Biden disse que esperaria o resultado das eleições intercalares para decidir sobre uma recandidatura Estas eleições, realizadas em 2022, correram melhor do que o esperado para os Democratas.

O ex-presidente Trump anunciou em novembro de 2022 a sua campanha para a candidatura presidencial de 2024, estabelecendo uma potencial desforra entre os dois.