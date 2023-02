Pelo menos 40 migrantes mortos em naufrágio em Itália

Cerca de 40 migrantes, incluindo um recém-nascido, morreram após o seu barco ter afundado ao amanhecer perto da cidade italiana de Crotone, no sul da Calábria, noticiou a imprensa no domingo.

Os bombeiros italianos confirmaram no Twitter que tinham recuperado 28 corpos, enquanto outros três foram alegadamente varridos pelas correntes marítimas do barco que, segundo os meios de comunicação social italianos, continha 150 a 250 pessoas. Além disso, cerca de 40 pessoas foram resgatadas, de acordo com os bombeiros.