Presença de vice-ministro russo causa tensão na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Os crimes de guerra na Ucrânia são o foco principal da reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra esta semana. Com milhares de civis mortos e milhões de deslocados, o organismo mundial faz uma reunião prolongada, que decorre até quinta-feira.

O Secretário-Geral da ONU chamou a atenção para os ataques a civis: "A invasão russa da Ucrânia desencadeou as mais maciças violações dos direitos humanos que vimos até hoje. Causou a morte, a destruição e o deslocamento generalizados. Os ataques contra civis e infraestruturas civis causaram muitas vítimas e um sofrimento terrível".

Os ataques contra civis e infraestruturas civis causaram muitas vítimas e um sofrimento terrível. António Guterres Secretário-geral da ONU

A reunião do Conselho de Direitos Humanos realiza-se após a Assembleia Geral da ONU ter apelado recentemente à retirada imediata das forças russas da Ucrânia. Espera-se que as tensões aumentem na quinta-feira, com a presença do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Pensa-se que alguns diplomatas possam deixar a reunião em protesto.