Pelo menos duas pessoas morreram e mais 140 ficaram feridas, doze delas com gravidade, após um novo sismo registado esta segunda-feira, por volta do meio dia, no sul da Turquia.

O tremor de terra atingiu uma magnitude de 5.6, na escala de Richter, teve o epicentro na região de Malátia, cerca de 220 quilómetros a nordeste de Gaziantep.

Cerca de três dezenas de edifícios colapsaram na região afetada esta segunda-feira, agravando a destruição provocada pelos fortes sismos de há três semanas, que afetaram também o norte da Síria, matando mais de 50 mil pessoas nos dois países e com prejuízos só na Turquia estimados em mais de 32 mil milhões de euros.

O presidente da Turquia pediu esta segunda-feira "perdão" aos habitantes da província de Adiyaman pelos atrasos da ajuda após os sismos.

"Devido aos efeitos devastadores dos terramotos e ao mau tempo, não pudemos trabalhar como queríamos nos primeiros dias. Peço desculpa por isso", afirmou Recep Tayyp Erdogan, que a 14 de maio enfrenta novas eleições presidenciais agora também sob pressão pela tragédia dos sismos.