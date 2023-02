O cineasta sueco Ruben Östlund vai ser o presidente do júri da edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes.

O nórdico venceu duas Palmas de Ouro na festa francesa do cinema mundial, com "O Quadrado", em 2017, e, no ano passado, com “O Triângulo da Tristeza”, e ainda um prémio especial do júri em 2014, com "Força Maior".

Este ano, Östlund vai liderar uma equipa de jurados com a responsabilidade de analisar e avaliar duas dezenas de filmes em competição pela Palma de Ouro. A seleção oficial de nomeados será conhecida a meio de abril.

O Festival de Cannes vai decorrer entre os dias 16 e 27 de maio, em Cannes.