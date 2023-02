Sunak "nas nuvens" depois do acordo com União Europeia

Para o primeiro-ministro britânico, as novas regras do Brexit colocam a Irlanda do Norte numa "posição muito especial" e tornam a região na "zona económica mais excitante do mundo".

“Estou nas nuvens pelo facto de termos conseguido um avanço decisivo nas nossas negociações com a União Europeia. Chegámos a um acordo, no âmbito do quadro de Windsor, que penso ser um extraordinário passo positivo para a Irlanda do Norte e que representa um momento histórico para avançarmos e resolvermos algumas das dificuldades", declarou Rishi Sunak esta terça-feira.

O novo acordo suspende os controlos alfandegários sobre a maioria dos produtos que chegam à Irlanda do Norte de outras partes do Reino Unido. Permite também ao parlamento autónomo a possibilidade de interromper a aplicação da legislação europeia sobre determinados produtos.

Michel Barnier, que foi o negociador chefe da União Europeia durante o Brexit, escreveu nas redes sociais que este é o exemplo do que pode ser alcançado através da "confiança nas relações europeias". Uma posição que, segundo Barnier, não foi partilhada por antigos governos de Londres.