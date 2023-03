Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas após a colisão de comboios perto da cidade de Tempe, no centro da Grécia. Mais de 60 pessoas tiveram de ser hospitalizadas e pelo menos seis ficaram nos cuidados intensivos(UCI).

Uma das composições era um comboio de passageiros, com 342 passageiros a bordo e 10 funcionários da Hellenic Trains, que fazia a ligação de Atenas, no sul do país, a Salónica, no norte. A outra era um comboio de mercadorias que circulava entre Salónica e Larissa, no centro, que levava dois funcionrios a bordo.

O processo de desencarceramento está em curso, sobretudo nas duas primeiras carruagens do comboio de passageiros, que ficaram destruídas, e o balanço de vítimas pode agravar-se.

Está já a decorrer uma investigação às causas desta colisão, com dois comboios a circula a alta velocidade na mesma linha e em direções opostas. O chefe da estação de Larissa foi detido pelas autoridades, avança o jornal helénico Kathimerini.

Os responsáveis serão julgados por crimes graves, que se podem enquadrar nos homicídios, e incorrem em penas de prisão que podem ir dos 10 anos a perpétua.

A Presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, fala de "uma tragédia inimaginável". "Estamos a lutar pelos feridos. Esperamos que se recuperem rapidamente. Agradecemos às equipas de salvamento e ao corpo médico, que estão a ajudar com todas as forças as operações de desencarceramento", afirmou a chefe de Estado, expressando "profundo pesar" e todo "o apoio às famílias das vítimas".

Katerina Sakellaropoulou interrompeu uma visita de Estado à Moldávia e regressou de imediato à Grécia, devido ao acidente.

A Comissão Europeia mandou colocar as bandeiras a meia haste nos respetivos edifícios oficiais e a Presidnete Ursula von der Leyen expressou solidariedade ao povo grego "depois do terrível acidente ferroviário que ceifou tantas vidas ontem à noite em Larissa".

Toda a Europa está de luto. Desejo uma rápida recuperação de todos os feridos. Ursula von der Leyen Presidente da Comissão Europeia

A colisão dos comboios ocorreu pouco antes da meia-noite local (menos duas horas em Lisboa) e causou ainda um incêndio na zona. O fogo foi extinto rapidamente e os trabalhos passaram a concentrar-se no desencarceramento dos comboios e na investigação das causas da colisão.

Um total de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local pelo Centro Nacional de Emergência. Estão também a ajudar cerca de três dezenas de agentes da polícia com 15 veículos.

[Em atualização]