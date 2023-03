Do outro lado do Atlântico, novas manifestações de apoio a Kiev: os Estados Unidos anunciarão hoje mais assistência militar e o presidente brasileiro, Lula da Silva, sublinhou o apoio à "integridade territorial da Ucrânia".

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, por seu lado, frisou que o mais recente ataque russo em Zaporíjia terá "consequências".

"O ataque brutal com um míssil russo em Zaporíjia enfrentará a nossa resposta militar e legal. O ocupante irá, inevitavelmente, sentir a nossa força, a força da Justiça, em todos os sentidos da palavra. E quero agradecer a todas as equipas de resgate que têm trabalhado nos escombros do bloco de apartamentos que foi destruído pelo míssil", afirmou Zelenskyy.

Depois do presidente ucraniano admitir uma possível retirada da cidade estratégica de Bakhmut, o Exército precisou que isso só acontecerá se for "absolutamente necessário".

Os russos estão encurralados. Simplesmente, não podem avançar para lado nenhum, só podem tentar na área de Bakhmut, que é um símbolo para eles.



Nos últimos seis meses, têm chamado a atenção, falando numa vitória e na prontidão para ganharem o controlo total. Roman Svitan perito militar e coronel ucraniano na reserva

Em Borodyanka, a curta distância da capital Kiev, investigadores exumaram esta quinta-feira três corpos não identificados.

O chefe da polícia local indicou que foram encontrados "1373 corpos de cidadãos" ucranianos desde o início da invasão russa, há um ano.