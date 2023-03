Protesto junto a sede de companhia ferroviária grega

A sede da companhia ferroviária da Grécia, em Atenas, foi palco de um protesto convocado por organizações sindicais, na sequência do pior acidente com comboios da história do país, que resultou em pelo menos 57 mortos.

Os manifestantes denunciavam más condições de trabalho e o perigo inerente à falta de modernização da rede ferroviária grega.

No protesto participaram também vários familiares de vítimas.

Dimitrios Bournazis foi um deles: "[A companhia ferroviária] anotou o meu nome quatro vezes, mas até agora ninguém me contactou de volta. Os meus [familiares] estão mortos. Perdi o meu irmão e o meu pai e sei que isso não vai mudar."

No local do acidente, as buscas continuam. Cinquenta e seis pessoas continuam dadas como desaparecidas.

Para esta sexta-feira, foi convocada uma nova jornada de greve e, para além de Atenas, há protestos planeados em várias outras cidades do país.