Estonianos escolhem membros do parlamento

Cerca de 47 % dos eleitores da estónia participaram na votação antecipada deste sábado para as eleições gerais. O escrutínio para eleger os 101 membros do parlamento continua este domingo, e as mesas de voto abriram às 9 da manhã.

As últimas sondagens publicadas dão vantagem ao Partido Reforma da primeira-ministra Kaya Kallas com cerca de 28,6%, seguido do Partido Popular Conservador com 20,9%.

A guerra na Ucrânia marcou a campanha eleitoral. A Estónia está a fornecer mais armas do que qualquer outro país em relação ao seu poder económico, numa altura que os analistas alertam para contração da economia. Em 2022 foi de 1,3%.

Para além de armas, a Estónia está a fornecer a Kiev uma assistência humanitária considerável e já recebeu mais de 60 mil refugiados ucranianos.

O líder do partido nacionalista EKRE culpa Kallas pela taxa de inflação de 18,6% - uma das mais altas da União Europeia - e acusa a primeira-ministra de minar as defesas da Estónia ao dar armas à Ucrânia.

Kallas argumenta que é do interesse do seu país ajudar Kiev.