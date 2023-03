Os georgianos continuam em protesto nas ruas. Manifestam-se contra a controversa lei sobre "agentes estrangeiros", criticada dentro e fora do país.

A aprovação do projeto de lei em primeira leitura provocou violentos protestos no exterior do Parlamento na terça-feira à noite. Mais de 60 pessoas foram presas.

A lei é semelhante a outra vigente em Rússia

Se a lei for aprovada, todos os meios de comunicação social e ONG que tenham mais de 20% de financiamento estrangeiro serão considerados "agentes de influência estrangeiros".

Os seus detratores denunciam que é semelhante à legislação existente na Rússia e que afasta a Geórgia do Ocidente.

A UE adverte que se a lei for aprovada poderá ter graves consequências para as relações com Bruxelas.

A jornalsita da Euronews em Tbilissi, Mariam Kukhilava, avança com mais pormenores:

"Apesar de o partido no poder, Georgian Dream, ter declarado que o curso ocidental do país é imutável e que planeia enviar a lei à Comissão de Veneza, muitos na Geórgia duvidam que as aspirações ocidentais do país sejam seguras. É por isso que planeiam continuar a protestar até que o Parlamento retire a lei. O povo georgiano teme e receia que a sua escolha histórica de fazer parte da União Europeia esteja em perigo. Isto levou milhares de pessoas a marcharem nas ruas durante as discussões parlamentares sobre o projeto de lei."