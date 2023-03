A guerra na Ucrânia continua a ser o foco do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, que esteve em Kiev em visita oficial. Encontrou-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, para discutir a extensão do "acordo de cereais". Guterres identificou a visita como mais uma prova de apoio da comunidade internacional.

"Esta é a minha terceira visita à Ucrânia em menos de um ano. A minha terceira visita para mostrar o nosso total empenho e para ajudar a procurar soluções. A posição das Nações Unidas, que tenho expressado consistentemente, é absolutamente clara: A invasão russa da Ucrânia é uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. A soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial da Ucrânia devem ser defendidas dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas," afirmou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres.

O abastecimento de cereais ucranianos foi interrompido com o início da invasão russa em grande escala. Após longas negociações mediadas pela ONU e pela Turquia, a Rússia concordou em Julho em garantir a segurança dos navios que transportam produtos agrícolas através do Mar Negro. O acordo expira a 18 de Março.