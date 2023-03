Explosões em Kiev: Rússia lança grande ofensiva durante a madrugada

Kiev acordou ao som de várias explosões esta madrugada. O presidente da cidade, Vitalii Klychko, confirmou a existência de "duas vítimas" no bairro de Svyatoshinsky . De acordo com a porta-voz do presidente Volodymyr Zelenskyy, Iuliia Mendel, o ataque provocou dois feridos.

Segundo o jornalista Euan MacDonald, do New Voice of Ukraine, uma outra explosão na região de Kiev ocorreu "perto de Troyeshyna, na margem esquerda de Dnipro", onde "há uma central termoeléctrica nas proximidades".

Uma parte da capital ucraniana está já a sofrer cortes de energia.

(em atualização)