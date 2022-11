Um novo grupo de reflexão húngaro que se comprometeu a "agitar o debate europeu" insistiu que é independente apesar de receber fundos do governo de Viktor Orbán.

O principal objectivo do MCC Bruxelas, o director executivo, Frank Füredi, disse à Euronews, "é oferecer uma narrativa alternativa" ao discurso da UE que, segundo ele, "tende a ser muito conformista e... criar uma quarentena contra pontos de vista que são diferentes".

Os críticos dizem que o grupo de reflexão foi criado para impulsionar a visão do primeiro-ministro húngaro sobre a Europa.

O seu evento de lançamento teve lugar esta semana no Atomium, um edifício emblemático em Bruxelas que - segundo nos dizem - se situa crucialmente fora do centro da cidade e da sua bolha europeia.

Em vez disso, o centro de Bruxelas pode ser visto através da janela da cápsula central do edifício, que também paira sobre a atracção Mini-Europa, onde podem ser vistas réplicas em miniatura de alguns dos edifícios e monumentos mais famosos do bloco - desde a Torre Eiffel e o Muro de Berlim até à Fonte de Trevi de Roma e à Catedral de Santiago de Compostela.

"Penso que é uma tentativa genuína de ampliar as opiniões do governo húngaro em Bruxelas", disse Zsuzsanna Vegh, investigadora associada do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), outro grupo de reflexão.

"Não creio que seja uma tentativa genuína de se envolver no tipo de discussão construtiva, colaborativa e deliberativa que é habitual nos círculos europeus. Não é assim que este governo funciona".

"Completamente filiado no governo Orbán"

Existem, em geral, dois tipos de grupos de reflexão.

Existem os que estão afiliados a ministérios dos negócios estrangeiros e são utilizados pelos governos como caixas de ressonância para as políticas, e há os privados que se financiam em grande parte através de projectos individuais para instituições internacionais ou governos.

Nenhum deles é melhor que o outro e ambos são necessários, mas "o mais importante para os grupos de reflexão, em geral, é serem transparentes na forma como são financiados e na forma como estão afiliados", disse Camino Mortera-Martinez, chefe do Gabinete de Bruxelas do Centro para a Reforma Europeia (CER), outro grupo de reflexão (privado), à Euronews.

O MCC Bruxelas é "um grupo de reflexão que está total e completamente afiliado ao governo de Orbán e que, presumo, está aqui para impulsionar a sua agenda e para procurar ideias para levar de volta a Budapeste", disse ela.

Mas um grupo de reflexão filiado no governo húngaro em Bruxelas não é, para ela, um problema, desde que se identifique claramente como tal.

"Quando se sabe de antemão que estamos envolvidos com uma organização patrocinada por Orbán, se sabemos o tipo de limites que existem quando nos envolvemos com este tipo de organização, então qual é o problema"?

"Temos vindo a falar com os britânicos sobre o Brexit de uma forma que desafia qualquer lógica há muito tempo e ninguém diz "oh meu Deus, os britânicos são horríveis porque estão a trazer o seu próprio pensamento para Bruxelas", acrescentou ela.

De facto, ela acolhe o grupo de reflexão na esperança de que ele abra uma linha de comunicação com Budapeste.

"Ninguém nos pergunta o que fazemos"

O MCC é uma entidade bem conhecida no seu país de origem com um objectivo largamente educativo.

As suas aulas pós-escolares para crianças do ensino primário, secundário e terciário são dadas a cerca de 6.000 estudantes em 24 centros de formação espalhados pela Hungria e Roménia. Inclui também um "centro de conhecimento" ou "think tank", bem como uma editora.

Tem estatuto de fundação pública e afirma ser, portanto, independente.

Ainda assim, a organização recebeu uma "enorme doação, cerca de 1,5 mil milhões de euros do Estado húngaro", quando recebeu o seu novo estatuto há alguns anos atrás, disse o Dr Balázs Orbán, presidente do Conselho de Curadores do MCC, à Euronews. O presidente é também o conselheiro político do Primeiro-Ministro Viktor Orbán.

Esta dotação concedida pelo governo incluiu também bens imóveis, bem como 10% de participações na empresa estatal de petróleo e gás do país, MOL, e na empresa farmacêutica e biotecnológica, Gedeon Richter.

Também recebeu apoio durante a pandemia da COVID-19 a partir do programa de recuperação do país.

"Actualmente o governo está a dar-nos apoio a projectos de infra-estruturas como temos novos centros, e quero dizer que estes estão construção", disse Balázs Orbán.

"Mas em geral somos independentes, por isso ninguém nos pergunta o que fazemos", disse ele.

"Não estou a dizer que, de um ponto de vista de valor, somos totalmente neutros, não somos uma entidade política". E eu penso que este tipo de gestão de talentos não tem a ver com política. Trata-se de uma posição de estratégia nacional".

Vegh salienta contudo que o presidente do MCC é simultaneamente "o director político de Orbán e um dos conselheiros mais próximos quando se trata de ideologia, ideologia partidária".

"Falta de comunicação"

Não é novidade que Budapeste e a Comissão Europeia em Bruxelas não vêm as coisas da mesma forma.

Há anos que o executivo da UE tem criticado o governo de extrema direita de Viktor Orbán pelas suas reformas que enfraqueceram a independência do poder judiciário e dos meios de comunicação social e prejudicaram os direitos das minorias, incluindo as mulheres, a comunidade LGBTQI e os requerentes de asilo.

Os dois lados têm-se reunido regularmente em tribunais que, de um modo geral, se têm mostrado do lado de Bruxelas, mas as regras da UE, especialmente a votação por unanimidade em certas questões, incluindo o orçamento e os assuntos externos, têm, entretanto, dado a Budapeste o poder de paralisar certas políticas a fim de assegurar concessões e fundos.

Budapeste tem também confiado fortemente na linha frequentemente utilizada pelos governos em toda a UE de que os seus problemas são causados por Bruxelas.

Para os investigadores, esta relutância em envolver-se com a chamada bolha da UE e vice-versa, tem sido dura.

"Todas as discussões estão a decorrer sem a Hungria ou a Polónia na sala e como pensador, alguém que trabalha em questões de Estado de direito e migração, tenho tido muitos, muitos problemas para envolver os governos nas discussões", disse Mortera-Martinez.

"E eu tive muitos, muitos problemas para conseguir que outros aceitassem um representante húngaro ou polaco em discussão.

"Por isso há uma completa falta de comunicação entre os dois lados dos debates, e penso que isso não beneficia ninguém", acrescentou ela.

"Estrategicamente oportuno"

O grupo de reflexão surge quando a guerra de atrito entre Budapeste e Bruxelas subiu de tom este ano.

Perante a inacção da Hungria, apesar das decisões do tribunal, a Comissão Europeia criou um novo instrumento, o mecanismo do Estado de direito, para ir directamente atrás do dinheiro que dão a Budapeste e que dizem que Orbán utiliza indevidamente canalizando-o para aliados próximos.

Em Setembro, levou a sua ameaça mais longe ao propor a retenção de 7,5 mil milhões de euros de financiamento da UE, a menos que Budapeste levasse a sério as reformas para combater a corrupção e as preocupações com o Estado de direito.

Desde então, Orbán juntou-se à esfera do Twitter, em inglês, e lançou uma chamada consulta nacional sobre "sanções de Bruxelas" contra a Rússia e agora este novo grupo de reflexão.

"O que eles procuram é integrar os seus pontos de vista e por isso influenciar o debate europeu numa direcção soberanista e socioculturalmente conservadora e procurar legitimidade trazendo a bordo intelectuais que são considerados credíveis na Europa", disse Vegh da ECFR.

"Penso que é estrategicamente oportuno para as próximas eleições europeias (em 2024), dando-lhe margem de manobra suficiente para construir uma presença. E sim, a curto prazo, a Comissão sugere claramente sanções financeiras contra o governo húngaro, dando-lhe um incentivo adicional para apresentar a sua própria narrativa e tentar moldar o debate".

"Apenas o início"

Esta ligação entre os fundos da UE e o lançamento da organização é rejeitada por Balázs Orbán.

"Se alguém pensa que nós, húngaros, só temos um problema com Bruxelas e este problema é dinheiro, então é um mal-entendido. Temos muitas questões com Bruxelas: o dinheiro, a guerra, as sanções, o acordo fiscal mínimo global, a migração em geral, o género (identidade), o sistema judicial e o futuro da Europa e assim por diante", disse ele.

Pelo contrário, argumentou ele, o lançamento vem de uma posição de força: Viktor Orbán foi reeleito para o seu quarto mandato consecutivo em Abril, a Itália elegeu um governo de extrema-direita em Setembro, os republicanos nos Estados Unidos retiraram o controlo da Câmara dos Representantes aos democratas e as relações com a Polónia, prejudicadas pela posição da Hungria sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, estão alegadamente em sarilhos.

"A nossa posição internacional sobre o Ocidente é mais segura do que era há seis meses atrás e penso que, uma vez que a Europa está a cair, os eleitores procurarão alternativas políticas ou convencerão os chamados partidos políticos tradicionais a mudar as suas políticas.

"A actual má gestão da situação de crise está a apoiar as visões alternativas sobre a Europa e, obviamente, a Hungria está a oferecer uma visão alternativa para a Europa".

O MCC Bruxelas, sublinhou, "é apenas o começo".