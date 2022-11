O Presidente dos EUA , Joe Biden, continuou a tradição com 75 anos, na segunda-feira, perdoando dois perus - poupando-os de estarem nas mesas do jantar de Ação de Graças.

Biden recebeu os perus chamados "Chocolate" e "Chip" perante centenas de pessoas. Os perus vieram da Carolina do Norte no sábado e estiveram hospedados no hotel Willard, perto da Casa Branca, a aguardar o encontro com o presidente e a declaração de liberdade.