O primeiro Grande Prémio de Vela do Dubai, organizado pela P&O Marinas, decorreu no Dubai nas águas da Mina Rashid, assinalando a primeira etapa Ásia-Pacífico do campeonato SailGP, considerada como a competição de vela mais emocionante do mundo.

Ao longo de dois dias, equipas do Reino Unido, Espanha, França, EUA e Dinamarca, entre outras, competiram em catamarãs de F50 hydrofoil que podem atingir velocidades de até 100 quilómetros por hora.

Após uma vitória cerrada, a Austrália lidera a classificação da época. Restam apenas quatro corridas. Os três finalistas irão competir pelo prémio de quase 1 milhão de dólares no US SailGP nos dias 6 e 7 de Maio.