O apelidado "gelo negro", uma camada de gelo que se forma nas estradas e é um perigo para a circulação, está provocar perturbações em partes da Alemanha.

Os comboios tiveram de circular em velocidade reduzida, houve voos cancelados e vários acidentes ee viação.

Os serviços meteorológicos alemães emitiram alertas para este tipo de ocorrência em diversas partes do país, exceto no sul e no ocidente.