Agentes da polícia nacional disfarçados de Pai Natal ou de duendes vestidos com roupas natalícias estão a capturar traficantes de droga no Peru.

Pelo menos quatro suspeitos foram detidos em Lima, no sábado, numa operação em que os agentes disfarçados percorreram as ruas do bairro de Surquillo.

A operação foi batizada como "A Queda dos Grinch de Chicago", por associação ao nome "Chicago Chico", pelo qual é conhecido aquele bairro devido à insegurança numa alusão às máfias violentas que operam na referida cidade norte-americana. nos anos 20 do século XX.

"Estamos na época de Natal e ter um Pai Natal na via pública não chama a atenção e foi isso que aproveitámos para realizar a nossa operação", explicou o coronel David Villanueva, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional do Peru, ao canal América TV.