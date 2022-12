Pelo menos seis pessoas perderam a vida na sequência de um acidente de autocarro na Galiza. O despiste aconteceu no concelho de Cerdedo-Cotobade e levou o veículo a precipitar-se numa queda de 29 metros para o rio Lérez.

Foram resgatadas duas pessoas com vida, o condutor, que testou negativo a álcool e drogas, e uma passageira.

As operações de resgate foram suspensas devido ao avançar da noite. Persistem dúvidas em torno de um eventual oitavo passageiro. Nas primeiras declarações, o condutor tinha afirmado que seguiam nove pessoas no autocarro (incluindo o próprio) mas as participações de desaparecimento das famílias das vítimas davam conta de apenas sete passageiros.