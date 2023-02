Membros do Departamento das Pescas e Investigação Marinha de Chipre enterraram as baleias- bicudas-de-cuvier mortas, - da espécie Ziphius cavirostris -, encontradas dias antes na costa da aldeia ocidental de Pomos, no Chipre.

No total, foram encontradas sete baleias. Desconhecem-se as causas da morte dos cetáceos, mas há quem pense que poderão estar relacionadas com os sismos que abalaram a Turquia e a Síria.