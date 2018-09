Furacão Florence intensifica-se

Tamanho do texto

A caminho da Costa Leste dos Estados Unidos, o furacão Florence intensificou-se, subindo para a categoria 4. Mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a deixarem as suas casas e a refugiarem-se em zonas mais altas.

Os Estados que devem ser atingidos pela tempestade esta terça-feira decretaram o estado de emergência. "Todas as pessoas na Virginia têm de preparar-se. Se o furacão parar, esperamos chuvas significativas. A maior ameaça à vida provocada pelos furacões não são os ventos fortes, mas as inundações. São elas que provocam mais mortes", salientou o Governador da Virgínia, Ralph Northam.

Até agora, os ventos provocados pelo furacão atingiram os 220 quilómetros por hora.

O Florence deve atingir a costa da Carolina do Norte, perto da fronteira com a Carolina do Sul. Estes Estados não eram alvo de uma tempestade desta magnitude há 29 anos e este é o furacão mais violento a atingir o território continental dos Estados Unidos este ano.