Espanha dá festival de golos

A Croácia chegou a Elche com o estatuto de seleção vice-campeã do mundo, mas saiu de lá humilhada. A Espanha provou por que é ainda uma das seleções de topo a nível mundial e goleou os croatas por 6-0, num jogo em que Asensio esteve em grande destaque, com um golo e participação direta em quatro outros.

Saul abriu o marcador ao minuto 24 e o festival de golos não parou: Asensio, Kalinic, de autogolo, Rodrigo, Sergio Ramos e Isco fizeram os outros golos. A Espanha é líder isolada do grupo 4, com seis pontos. As outras duas equipas do grupo, Croácia e Inglaterra, ainda não pontuaram.