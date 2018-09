Furacão Florence aproxima-se da costa leste dos Estados Unidos

Tamanho do texto

O furacão Florence aproxima-se da costa norte-americana. Cerca de 1,7 milhões de pessoas estão a abandonar as residências nos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, onde são esperados ventos extremamente fortes e chuvas diluvianas.

Os que ficam tentam fazer os máximo de provisões para vários dias e procuram proteger as portas e as janelas das residências ou dos estabelecimentos comerciais.