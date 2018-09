Juncker: O discurso do adeus

Foi o último discurso de Estado da União feito por Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão Europeia. A meses do fim do mandato da Comissão Juncker, na sequência das eleições europeias de maio do próximo ano, o presidente fez um balanço, perante o parlamento de Estrasburgo, do que foi feito e do que está por fazer.

Nacionalismo

Começou por falar do crescimento dos nacionalismos: "Abracemos o patriotismo que não é dirigido contra os outros e rejeitemos o nacionalismo que ataca os outros, que procura culpados em vez de procurar soluções para uma melhor coexistência".

Migrantes